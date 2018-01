Jason Momoa ricorda la prima audizione con Zack Snyder per Aquaman

Del suo personaggio atlantideo avevamo visto alcuni fotogrammi già nel corso di Batman v Superman: Dawn of Justice , ma è con Justice League cheha debuttato in piena regola nel DC Extended Universe. In un’intervista spiega comeabbia salvato la sua carriera dopo

Mettendo per un momento da parte Conan the Barbarian in cui l’attore ha raccolto l’eredità di Arnold Schwarzenegger nel 2011, Jason Momoa (Frontiera) ha avuto qualche difficoltà nel prosieguo della vita lavorativa dopo l’esperienza ne Il Trono di Spade che lo ha reso celebre per l’interpretazione di Khal Drogo. Di questo e di altro ancora ne parla nel salotto televisivo di Jimmy Fallon in onda sull’emittente televisiva NBC:

“Molta gente pensava che non sapessi parlare inglese, è stata molto dura. Mi dicevano: ‘Cosa farai con Drogo? Non puoi pensare di interpretarlo in una commedia’. Ero un tantino inquadrato con quel ruolo. A dirla tutta la prima persona che mi ha fatto aperto gli occhi su ciò – e ammetto di essermi sentito un po’ giù di morale – è stato il tuo amico Fred Armisen. L’ho incontrato per via di mia figlia Zoe in Portlandia. Era così entusiasta di incontrami e mi fa: ‘Non sapevo nemmeno che parlassi inglese’. È stato uno shock per me, ecco perché non avevo nessuna proposta lavorativa”.

Sebbene Khal Drogo non abbia avuto una lunga storyline all’interno dello show televisivo di Game of Thrones, è innegabile che sia diventato un personaggio di culto della serie anche per via dell’impegno e delle energie spese da Momoa nell’interpretarlo. Da qui l’attore prosegue dichiarando la propria riconoscenza nei confronti del regista di Justice League che lo ha voluto nel ruolo di Aquaman nello storico scontro tra Batman e Superman:

“L’intero provino è stata una cosa folle. Zack era un grande fan de Il Trono di Spade. Non riuscivo a trovare lavoro e dopo lui si fece avanti. È stato divertente perché non avevo alcuna idea di chi avrei interpretato. Mi chiamò per un’audizione per Batman ma Ben (Affleck, ndr) era stato già scritturato, perciò mi chiedevo cosa avrei fatto nel film. Ho pensato che sarei stato il cattivo e avrei combattuto contro Batman e Superman, fino a quando non se ne è uscito dicendomi: ‘No, sarai Aquaman’”.

Nel primo film stand-alone a lui dedicato Arthur Carry imparerà a ricoprire il ruolo di sovrano del regno sommerso di Atlantide. Il mondo chiede a gran voce un nuovo eroe e Aquaman dovrà farsi avanti per diventare la guida del suo popolo.

Diretto da James Wan, l’uomo dietro il successo di pellicole come Fast & Furious 7 o gli horror movie legati a The Conjuring, il nuovo cinecomic sceneggiato da Will Beall (Gangster Squad) vede nel suo cast artistico Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Amber Heard (Mera), Nicole Kidman (la regina Atlanna), Patrick Wilson (Orm / Ocean Master), Dolph Lundgren (re Nereus), Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta), Temuera Morrison (Thomas Curry) e Michael Beach (Jesse Kane).

Aquaman arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 21 dicembre 2018. In Italia verrà distribuito dalla Warner Bros. Pictures.