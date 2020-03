Anche Jason Momoa nel remake de Il Mucchio Selvaggio diretto da Mel Gibson?

Nelle scorse ore la star Jason Momoa ha pubblicato sui propri canali social di Instagram una nuova foto che lo ritrae insieme all'attore e regista Mel Gibson.

Insieme a loro, come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, anche Peter Dinklage, insieme a Momoa ex star dell'acclamata serie televisiva Game of Thrones.

Nel post si legge: "ICONA. Leggenda Mel, hai reso la mia infanzia incredibile con MAD MAX MARTIN RIGGS WILLIAM WALLACE, e secondo me sei perfino più bravo come regista. Grazie per APOCALYPTO e sì, per qualsiasi cosa avessi bisogno da me, io SONO CON TE MEL. Bello vederti come sempre Peter, mi illumini sempre fratello."

Le parole esagitate di Momoa - soprattutto per quel "qualsiasi cosa avessi bisogno da me" - hanno spinto i più attenti a credere che fra attore e regista possa esserci stato un incontro per il remake de Il Mucchio Selvaggio, che come noto Gibson interpreterà e dirigerà (e che, non a caso, includerà anche Dinklage fra i protagonisti).

Per il momento non ci sono stati ulteriori aggiornamenti in merito, quindi rimanete sintonizzati. Voi cosa ne pensate? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che anche Michael Fassbender e Jamie Foxx dovrebbero far parte del cast del film, annunciato originariamente nel 2018.