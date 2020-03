Jason Momoa protagonista di Little Nemo per il servizio di streaming Netflix

Prima di rituffarsi nel mare digitale di James Wan per Aquaman 2, la star Jason Momoa farà tappa nel porto del servizio di streaming on demand Netflix per il live-action di Little Nemo.

Secondo un nuovo rapporto di Discussing Film, infatti, Momoa avrà un ruolo importante nell'adattamento prodotto dalla Cherin Entertainment e Netflix. Il film, che sarà diretto da Francis Lawrence, dovrebbe iniziare le riprese quest'estate appena dopo la conclusione di quelle per la seconda stagione di See, serie televisiva del servizio di streaming Apple TV+.

Little Nemo, conosciuto in Italia anche col titolo di Bubi nel paese del dormiveglia, sarà basato sull'omonimo fumetto e segue un bambino di nome Nemo, che, con l'aiuto di una gigantesca creatura mostruosa, si reca in un mistico mondo da sogno alla ricerca del padre scomparso. Momoa interpreterà la creatura, il cui nome è Flip, ed è descritta come "una creatura alta nove piedi che è metà uomo, metà bestia, ha la pelliccia ispida e lunghe zanne ricurve". Ci si aspetta che la creatura venga creata usando CGI, e secondo quanto riferito il film avrà un budget piuttosto alto.

La filmografia di Lawrence include Constantine, gli ultimi tre film della saga di Hunger Games, Io Sono Legenda e Red Sparrow. Ha già lavorato con Jason Momoa dirigendolo in alcuni episodi della prima stagione di See.

Conoscete il fumetto originale?

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di See e ad un'analisi di Aquaman di James Wan.