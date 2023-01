Jason Momoa è pronto a salvare l'oceano in un nuovo documentario!

Jason Momoa è sempre stato particolarmente sensibile ai temi ambientali e a tutto ciò che riguarda la tutela della natura. Sembra che finalmente voglia portare questa sua "passione" anche sul grande schermo producendo e diventando la voce narrante del documentario Deep Rising.

La sinossi rilasciata parla della narrazione di intrighi politici e aziendali che potrebbero portare all'estrazione di materiali dai fondali marini. Momoa ha parlato del progetto durante il Sundance Film Festival mostrandosi particolarmente soddisfatto del lavoro portato avanti dal team di produzion. "Non ho mai visto niente del genere", ha raccontato l'attore.

"Ovviamente sono in Aquaman e ho studiato e imparato qualcosa riguardo la tecnologia ma non ho mai visto filmati come questo" ha confessato. Dicendo, ironicamente, di averli mostrati al regista di Aquaman che lo ha accusato scherzosamente di aver "incasinato tutto" in vista dell'uscita del film. Recentemente Jason Momoa ha parlato di un annuncio clamoroso da parte di James Gunn nelle prossime settimane che dovrebbe attivamente coinvolgerlo. Con la direzione presa dei DC Studios di reboot totale, le scelte fatte da entrambi i CEO potrebbero essere a dir poco imprevedibili.

Nel frattempo i fan continuano ha sperare il un possibile recast nel DC Universe di Momoa come Lobo, personaggio fumettistico al quale l'attore somiglia particolarmente. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!