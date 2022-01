Jason Momoa, le posizioni di Lisa Bonet sui vaccini tra le cause del divorzio?

Il divorzio tra Jason Momoa e Lisa Bonet sta richiamando in questi giorni le attenzioni del mondo del gossip di matrice hollywoodiana: l'annuncio della rottura tra le due star è arrivato come un fulmine a ciel sereno e, una volta registrata la notizia, in tanti si stanno ora chiedendo quali siano le cause della separazione.

Cause che, come sempre in questi casi, vanno probabilmente ricercate in un mix di situazioni a sé stanti: in primis gli impegni lavorativi di Momoa, sempre più pressanti negli anni post-Game of Thrones, soprattutto a causa del successo di Aquaman, con Bonet che non avrebbe voglia di seguire il marito in giro per il mondo e il tempo trascorso insieme che, negli ultimi anni, è andato via via riducendosi sempre più.

Secondo alcune voci, però, un ruolo nella vicenda l'avrebbero giocato anche le posizioni dell'attrice sui vaccini: fonti vicine alla coppia assicurano infatti che la donna sarebbe una convinta no-vax e avrebbe più volte sbandierato la convinzione che i vaccini anti-COVID iniettino nel sangue organismi pericolosi che porterebbero a leucemia e malattie gravi varie.

Posizione che avrebbero causato più di uno scontro, complicando una situazione già piuttosto tesa. Sarà vero? Vedremo se i diretti interessati avranno qualcosa da dire al riguardo! Vita privata a parte, intanto, nelle nuove foto di Aquaman: The Lost Kingdom ritroviamo Jason Momoa nei panni di Arthur Curry.