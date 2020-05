Jason Momoa e Peter Dinklage di nuovo insieme: dopo GOT si va a caccia di vampiri

Quando si combatte tanto a lungo conto i non-morti come ha fatto Peter Dinklage in Game of Thrones può essere difficile posare le armi, ed infatti nel suo prossimo film lo vedremo alle prese con una serrata caccia ai vampiri... Ma come se la caverà se sarà proprio Jason Momoa ad avere i canini sporgenti?

In Good, Bad & Undead Dinklage interpreterà il valoroso Van Helsing, uno tra i cacciatori di vampiri più famosi e spietati della storia. Almeno in teoria.

Il protagonista deciderà infatti di allearsi con il vampiro interpretato da Momoa, che ha fatto il voto di non uccidere più alcun essere umano, per dare la caccia agli assassini della notte.

Proprio come nelle più classiche avventure fantasy, i due viaggeranno di villaggio in villaggio per scovare ed uccidere tutti i vampiri che incontreranno, ovviamente dietro lauto compenso dei poveri e sventurati contadini: peccato che ben presto dovranno vedersela con legioni di temibili mostri di ogni genere in cerca di vendetta.

Good, Bad & Undead nasce dalle menti di Mark Swift e Damian Shannon, sceneggiatori dell'horror Freddy vs. Jason, i quali sembrerebbero essere su un progetto alquanto interessante, nonostante i toni delle avventure fantastiche di Dinklage e Momoa non sembrerebbero essere ancora del tutto chiari.

Ci sarà sicuramente una componente misteriosa ed oscura, ma fino a che punto si spingeranno sceneggiatori ed attori?



Attualmente Momoa è impegnato anche sul set dell'ambizioso Dune di Denis Villeneuve ed entrambi, probabilmente, hanno recentemente brindato al primo anniversario della fine di Game of Thrones.