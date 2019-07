Jason Momoa ha perso il fisico di Aquaman e i fan lo rimproverano sui social

Incredibile ma vero, neanche Jason Momoa è esente dalle critiche riguardanti l'aspetto fisico: nei giorni scorsi infatti sono spuntate online alcune foto che ritraggono la star di Aquaman in spiaggia, e i fan hanno subito notato alcune rotondità mai viste prima.

Alcuni, che come al solito hanno rispettato le celebri norme di educazione e rispetto da sempre in vigore sui social, si sono addirittura adirati con Momoa, accusandolo (e in alcuni casi insultandolo, perfino) di non essere in forma come invece dovrebbe.

Ma è tempo di sfatare un mito, signore e signori: uno degli aspetti più difficili dell'interpretare un supereroe è quello di ottenere il fisico che ci si aspetta da un supereroe, e per arrivare a quello stato di forma gli attori e le attrici devono passare attraverso mesi di durissimo allenamento quotidiano che non può essere retto all'infinito.

Una volta che le riprese sono concluse nessun contratto costringe quegli attori e quelle attrici a continuare gli allenamenti: Jason Momoa tra l'altro prima di tornare sul set di Aquaman 2 dovrà concludere le riprese di Dune di Denis Villeneuve, quindi per il fisico da supereroe se ne riparlerà fra qualche mese.

Perfino la firma di The Wrap Umberto Gonzalez è sceso su Twitter per "andare in soccorso" a Momoa e giustificarne l'aspetto. Potete vedere tutto in calce all'articolo.

Per altre notizie, guardate una foto inedita dal set di Aquaman scattata da Amber Heard.