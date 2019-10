Jason Momoa parla di un grande annuncio in arrivo: è lo Snyder Cut di Justice League?

Della Snyder Cut ne abbiamo parlato a lungo, riportandovi immagini e materiali inediti del "taglio" del regista mai arrivato in sala dopo il cambio con Joss Whedon, ci cui hanno detto la loro anche attori e tecnici del cinecomic DC, ma ora un nuovo video pubblicato da Jason Momoa sembrerebbe quasi annunciare l'uscita.

Diffondendo infatti il video via social, l'interprete di Aquaman nel cinecomic DC diretto da James Wan ha detto di "essere emozionato per un grande annuncio ormai imminente", accompagnando il video con l'hashtag #ReleaseSnyderCut e #JusticeLeague, lasciando quindi immaginare ai fan qualche relazione con la versione inedita del film.



Non è chiaro se possa effettivamente trattarsi della Snyder Cut ma è sicuro che Jason Momoa sa come elettrizzare e stuzzicare i suoi fan, specie perché sono in molti ad attendere l'arrivo di qualche conferma che ufficializzi anche solo ufficiosamente l'arrivo della versione montata e Zack Snyder, a lungo richiesta dagli appassionati dopo il flop cinematografico del crossover.



Nel frattempo, rivedremo Jason Momoa nei panni di Aquaman nell'annunciato e già attesissimo Aquaman 2, sempre diretto da James Wan e in uscita nelle sale il 16 dicembre 2022, tra più di tre anni. Ci vuole dunque ancora molta pazienza, anche se di progetti in cantiere, la DC, ne ha un bel po'.