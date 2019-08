Jason Momoa non vuole fare foto coi fan mentre è in giro con i suoi figli

Quando sei un attore famoso o, in genere, un personaggio in vista devi mettere in conto l'eventualità di perdere un po' della tua privacy, tra giornalisti d'assalto, paparazzi e fan sempre pronti a chiedere foto e autografi. Anche a questo c'è un limite però, come ci insegna Jason Momoa.

L'attore di Game of Thrones ed Aquaman, noto per essere tutt'altro che una persona schiva o poco gentile nei confronti dei suoi fan, ha ritenuto necessario chiedere a questi ultimi di rispettare il suo diritto di passare del tempo con la sua famiglia ed in particolare con i suoi figli, senza essere importunato.

"Buona domenica a tutti! Sono fuori per una piccola passeggiata con mia figlia, e ci stiamo semplicemente godendo il nostro gelato... O quello che ne resta. E se doveste vedermi, probabilmente non vorrò fare foto con voi perché sto soltanto passando del tempo con la mia famiglia. Grazie per il rispetto" ha spiegato l'attore in un video. Come dargli torto, d'altronde!

Di recente Momoa aveva interagito con i suoi fan anche per rispondere alle accuse piuttosto gratuite riguardo la sua forma fisica. L'attore è inoltre attualmente impegnato a protestare contro la costruzione di un telescopio di trenta metri in un'area delle Hawaii considerata sacra dagli abitanti delle isole.