Jason Momoa non è pronto all'adolescenza della figlia: scoprite perché

Oltre a far parlare di sé per i suoi ruoli cinematografici, che recentemente lo vedono in prima linea dopo l'annuncio dell'arrivo dell'attesa Snyder Cut di Justice League, per non parlare del nuovo Dune e del sequel di Aquaman, Jason Momoa è anche un amato padre di famiglia e questo è uno degli aspetti su cui si è aperto in un'intervista.

Nel corso di una chiacchierata con Men's Health, Momoa ha parlato del fatto che la figlia Lola è appena entrata nel mondo degli adolescenti e del fatto di non sentirsi esattamente tranquillo di questa cosa. Perché? Perché già immagina di non poter sopportare il momento in cui la piccola porterà i suoi primi fidanzati in casa, specialmente se questi si riveleranno non all'altezza. "Non credo lo sopporterò. Credo che odierò quel momento quando porterà in casa qualche ragazzaccio. Sono del parere che se riesce a trovare un uomo che la tratta meglio di quanto io tratto Lisa, buona fortuna".

Momoa ha persino chiesto suggerimento a Lenny Kravitz, ex-marito di Lisa Bonet e padre di Zoe Kravitz e si è accorto che hanno stili genitoriali completamente diversi: "Lenny è molto più cool di me. Ero sconcertato".

Intanto, l'attore sarà impegnato prossimamente nella promozione della Snyder Cut di Justice League, di cui è stato uno dei primi sostenitori tra i membri del cast principale. Momoa tornerà nei panni di Aquaman anche nell'annunciato sequel in arrivo presumibilmente dopo il 2022, ma è di recente è scoppiata una polemica che lo vede coinvolto a causa di Amber Heard e con parecchi utenti che gli chiedono: "Come puoi lavorare con Amber Heard dopo tutto quello che ha fatto a Johnny Depp", "Jason, ti prego, dì qualcosa riguardo al problema Amber vs. Johnny. È il TUO film! Devi chiedere che sia sostituita e farti sentire per supportare gli uomini che si trovano in relazioni violente!", "Supporti la salute mentale ma intanto c'è una molestatrice nel tuo film".

Si metterà contro la sua collega? Difficile dirlo, anche perché Amber Heard è sicura di tornare per Aquaman 2.