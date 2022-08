Jason Momoa e Netflix volano nel mondo dei sogni nel trailer ufficiale di Slumberland

A pochi giorni dallo stratosferico successo ottenuto dalla nuova hit Netflix The Sandman, il colosso dello streaming è pronto a tornare nel mondo dei sogni con il nuovo film di Jason Momoa Slumberland.

Il titolo si è mostrato in anteprima proprio in questi minuti, con Netflix che ha pubblicato il primo trailer ufficiale: Slumberland porta il pubblico nel mondo onirico, nel quale la precoce Nemo (Marlow Barkley) e il suo eccentrico compagno Flip (Jason Momoa) intraprendono l'avventura di una vita.

Dopo che suo padre Peter (Kyle Chandler) si è inaspettatamente perso in mare nel Pacifico nord-occidentale, l'idilliaca esistenza della giovane protagonista viene completamente sconvolta quando è costretta ad andare a vivere in città con suo zio Phillip (Chris O'Dowd), ben intenzionato ma profondamente incapace. La sua nuova scuola e la sua nuova routine sono impegnative di giorno, ma di notte, una mappa segreta del fantastico mondo di Slumberland collega Nemo a Flip, un fuorilegge rozzo ma adorabile che diventa rapidamente il suo compagno e la sua guida. I due si ritrovano presto a vivere un viaggio incredibile attraverso i sogni e gli incubi, e forse è proprio il mondo onirico l'unico luogo nel quale Nemo potrà ritrovare suo padre...

Oltre a Jason Momoa, il cast include anche Marlow Barkley, Chris O'Dowd, Kyle Chandler, Weruche Opia, India de Beaufort e Humberly González. Slumberland è diretto da Francis Lawrence, conosciuto per aver diretto tre film della saga di Hunger Games e il prequel di The Ballad of Songbirds and Snakes.

