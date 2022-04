Jason Momoa nega una relazione con Kate Beckinsale: 'E' stata solamente cavalleria'

Jason Momoa, che ha smentito le voci del ritorno di fiamma con Lisa Bonet, è tornato a rispondere a delle domande scottanti riguardo una possibile relazione con Kate Beckinsale.

L'attore, intervistato alla premiere di Los Angeles del nuovo film di Michael Bay 'Ambulance', ha voluto chiarire le voci che lo indicherebbero come legato sentimentalmente alla star di Underworld, nate dopo aver pizzicato i due insieme agli Oscar.

La coppia è stata avvistata prima fuori dal Vanity Fair Oscar Party, dove l'attore di Aquaman ha prestato il suo cappotto alla Beckinsale, poi alla festa degli Oscar di Jay-Z allo Chateau Marmont.

Rispondendo ad Extra, Jason Momoa ha affermato: "Parli con una donna del suo paese e tutti ti chiedono "Stai uscendo con qualcuno?" No, no, è stata solamente cavalleria, lei aveva freddo. Sono stato in Inghilterra a fare 'Aquaman 2', abbiamo parlato di quello".

Quando gli è stato poi chiesto direttamente se lui e Kate Beckinsale fossero insieme, Momoa è stato molto diretto: "Assolutamente no, non insieme. È molto simpatica, sono stato molto gentile, sono solo un gentiluomo. Ora non sto dando il mio cappotto a nessuno".

Vi ricordiamo che lo scorso gennaio Jason Momoa e Lisa Bonet hanno annunciato il divorzio dopo 16 anni di relazione.