Jason Momoa si mette a nudo (per davvero) da Jimmy Kimmel: il lato B è in bella vista!

Jason Momoa non ha mai avuto alcuna difficoltà a mettere in mostra il proprio fisico statuario, il ruolo di Aquaman così come quello di Khal Drogo in Game of Thrones parlano per lui e ora, l'attore si è messo completamente a nudo (o quasi) nel corso dello show di Jimmy Kimmel.

Durante l'intervista con il prossimo conduttore della Notte degli Oscar 2023 ha improvvisato una sorta di streaptease, indossando solo il malo, il tipico costumino hawaiano che utilizza durante le riprese della sua serie Apple TV+, Chief of War.

"È quello che indosso ogni giorno. Mi stavo solo preparando per il ruolo. Mi piace entrare nel personaggio e quindi mi devo abbronzare le chiappe troppo bianche" ha detto togliendo il cappotto e quella sorta di pigiama di seta viola che indossava nel corso della chiacchierata con Jimmy Kimmel.

Naturalmente il conduttore non è riuscito a trattenere le risate così come il pubblico da casa e in brevissimo tempo il video è diventato virale, spopolando su tutti i social più in vista, compreso Youtube. Solo alcuni giorni fa Jason Momoa si era mostrato senza veli nel corso di una battuta di pesca in compagnia di alcuni amici e ora, l'attore sembra esserci ricascato, mostrando senza remore il suo Lato B a tutto il mondo.