Jason Momoa e Lonardo DiCaprio celebrano l'Earth Day: 'La crisi ambientale è vicina'

Oggi cade il cinquantesimo anniversario dell'Earth Day, appuntamento globale con cui si sensibilizza sull'incerto futuro del pianeta, e per l'occasione celebrità e star di tutto il mondo stanno "scendendo in strada" per manifestare contro l'inquinamento e l'emergenza climatica: tra loro anche Leonardo DiCaprio e Jason Momoa.

I due protagonisti hanno infatti pubblicato sui loro profili Instagram due post con cui invitano i loro fan, e l'intero pianeta, a riflettere sulle conseguenze che l'attuale politica di sfruttamento incontrollato delle risorse sta avendo ed avrà sulla Terra.

"Oggi è il 50 ° anniversario della Giornata della Terra", scrive DiCaprio, Quest'anno ci sono due crisi: una è la pandemia di COVID-19. L'altro è un disastro che sta lentamente distruggendo il nostro clima. Il mondo non era preparato per il nuovo coronavirus, ma abbiamo ancora tempo per prepararci in ogni parte del mondo alla crisi climatica. L'urgenza non è mai stata così grande e la posta in gioco non è mai stata così alta: affrontiamo l'estinzione di massa delle specie, l'inquinamento catastrofico degli oceani, la distruzione delle comunità e lo sfollamento di milioni di persone. Unisciti a @EarthDayNetwork per partecipare virtualmente alle iniziative di earthday.org"

Anche Momoa, da Signore degli Oceani quale è, ha pubblicato un post a tema che ci mostra i devastanti effetti della plastica sulle acque del mare. Troverete entrambi i post in calce.

DiCaprio è noto a molti proprio per il suo impegno ambientalista e, nel tentativo do screditarlo, è stato accusato dal presidente Bolsonaro di aver contribuito alla devastazione della Foresta Amazzonica che lui stesso denunciava, mentre solo pochi giorni fa ha Leonardo DiCaprio ha donato $12 milioni a ll'America's Food Fund