Jason Momoa sarà Lobo? L'ufficialità sembra avvicinarsi

Jason Momoa è già in lizza per il ruolo di Lobo? Sembrerebbe di sì e l'addio ad Arthur Curry potrebbe essere più vicino del previsto ancor prima del debutto di Aquaman e il regno perduto che tuttavia non nasce sotto una buona stella dopo le recenti accuse che vedono Momoa ubriaco sul set di Acquaman 2.

Al momento, infatti, secondo un recente report, pare che Ben Affleck, Henry Cavill ( confermata da tempo ma la speranza è l'ultima a morire), Gal Gadot, Ezra Miller (non stupisce affatto) e Jason Momoa non avrebbero ripreso i loro rispettivi ruoli del nuovo DCU. Aria di novità per i DC Studios, dunque, ma ciò non esclude completamente Momoa dal DC Universe perché, secondo Variety, l'attore è ufficialmente entrato in trattative per interpretare Lobo.

Una fan-art di Momoa come Lobo ha già fatto impazzire i fan e non possiamo che constatare che il re di Atlantide sarebbe un perfetto cacciatore di taglie, e potrebbe tornare nel DCU in una veste da villain completamente nuova. Grandi cambiamenti attendono i DC Studios che confermano la loro volontà di mettere in pista volti più freschi nella Justice League come già testimonia David Corenswet, il nuovo Clark Kent di James Gunn in Superman:Legacy, ufficiale riavvio del DCU.