Jason Momoa sarà Lobo già in Superman: Legacy? Le ultime novità dal DCU

Il passaggio di Jason Momoa da Aquaman a Lobo per il nuovo DCU di James Gunn potrebbe avvenire prima del previsto, almeno a voler dare credito all'ultima indiscrezione relativa a Superman: Legacy.

Secondo quanto riportato da Variety, infatti, dopo il prossimo sequel Aquaman e il Regno Perduto, che sarà anche l'ultima uscita in assoluto del vecchio DCEU, Jason Momoa rimarrà nei DC Studios di James Gunn e Peter Safran ma cambierà ruolo, lasciando il tridente di Aquaman per infilarsi nei panni di Lobo: l'attore sarebbe attualmente "impegnato nelle trattative" per interpretare il personaggio nella nuova saga di Warner Bros, e in queste trattative si starebbe parlando tanto di un film stand-alone dedicato a Lobo quanto un'apparizione del personaggio in Superman: Legacy.

Se confermato, allora, Jason Momoa diventerà Lobo molto prima del previsto, dato che come sappiamo Superman: Legacy - scritto, diretto e prodotto da James Gunn - sarà il primo film del DCU ad uscire nelle sale cinematografiche di tutto il mondo (la data prevista attualmente è l'11 luglio 2025) e il secondo capitolo del DCU dopo la serie tv animata Creature Commandos. Da notare che James Gunn ha stuzzicato l'arrivo di Lobo nel DCU sin da quando è stato assunto la guida dei DC Studios, dato che all'epoca l'autore pubblicò un'immagine di Lobo sulla piattaforma di social media Mastodon: c'è qualcosa di più che concreto in queste indiscrezioni? Dovremo aspettare per saperne di più.

Nel frattempo, recuperate l'elenco completo del cast di Superman: Legacy con tutti gli attori assunti ufficialmente finora.