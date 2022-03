Jason Momoa e Lisa Bonet tornano insieme dopo aver annunciato il divorzio

Secondo quanto riportato da HollywoodLife, sembra che Jason Momoa e Lisa Bonet siano tornati a vivere insieme dopo aver annunciato il divorzio nel mese di gennaio. La coppia aveva infatti annunciato la separazione dopo oltre 17 anni di relazione sentimentale dei quali cinque trascorsi come marito e moglie. Ecco cosa sta succedendo tra i due.

HollywoodLife, infatti, scrive citando un amico di famiglia: "Jason si è ritrasferito da Lisa circa due settimane fa e i due sono tornati insieme. Entrambi hanno deciso di lavorarci su piuttosto che gettare la spugna perché hanno investito così tanto tra di loro". Secondo la fonte, i figli della coppia - Lol di 14 anni e Nakoa-Wolf di 13 anni - "sono ovviamente emozionati all'idea che i loro genitori abbiano deciso di dare al loro matrimonio un'altra chance. Tutti sperano davvero che entrambi riescano a far funzionare le cose stavolta". L'amico ha aggiunto inoltre che Bonet "è ed è sempre stata l'unica donna che Jason abbia mai amato".

Di seguito ecco il comunicato con cui Momoa e Bonet avevano annunciato il divorzio: "Abbiamo tutti sentito il peso dei cambiamenti in questi tempi di trasformazione. Una rivoluzione è in corso - e la nostra famiglia non fa eccezione - che cresce a seconda dei cambiamenti sismici che accadono. Così condividiamo le notizie della nostra famiglia, ovvero che porremo fine al matrimonio. Condividiamo questo non perché crediamo sia una notizia importante da darvi, ma in modo tale da poter continuare con le nostre vite in maniera onesta e dignitosa. L'amore che c'è tra noi continuerà, si evolverà in modi ancora da scoprire e vivere. Ci liberiamo in modo da poter essere chi abbiamo imparato a diventare, la nostra devozione è totalmente rivolta verso questa sacra vita e ai nostri figli, nell'insegnare ai figli cosa è possibile, lasciare che l'amore prevalga".

Momoa e Bonet avevano iniziato la loro relazione nel 2005 ma non si erano sposati fino al 2017. Jason Momoa in questi ultimi anni si era mostrato anche molto affettuoso nei confronti di Zoe Kravitz, figlia di Lisa Bonet e Lenny Kravitz, soprattutto in occasione dell'uscita del primo trailer di The Batman.