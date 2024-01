Jason Momoa e Lisa Bonet, il divorzio è ufficiale: l'attrice ha depositato i documenti

Solitamente siamo abituati a vedere certi volti di Hollywood come figure idilliache, come i personaggi dei loro film, in cui non sbagliano mai un colpo e riescono sempre a risolvere qualsiasi problema gli si presenti. Tra questi anche Jason Momoa, il quale però, non dimentichiamolo, nel mondo reale è un essere umano come tutti.

Ed ecco quindi che, come per la condanna di Jonathan Majors, anche per l'interprete di Aquaman è giunto il momento di fare i conti con la dura realtà.

Sembra infatti sia arrivato il tempo del divorzio tra l'iconico attore e la moglie Lisa Bonet. Le vicissitudini coniugali tra di loro non sono un mistero, già ai tempi della pandemia di Covid si erano sparse voci secondo cui il rapporto tra i due non era più lo stesso, viste le posizioni no-vax di lei.

Ma ad oggi è ufficiale, è stata infatti proprio Lisa Bonet a presentare al tribunale della contea di Los Angeles i documenti per la richiesta di separazione. Nel documento si afferma che sia lei che Jason Momoa sono in accordo sulla divisione dei beni, oltre al fatto che nessuno dei due riceverà una forma di sostegno finanziario.

Prima che il giudici ufficializzi il divorzio passeranno almeno sei mesi, ma certamente questo lascerà delle ferite inguaribili negli interessati e nei loro figli. Voi che ne pensate?