Jason Momoa e Lisa Bonet sono davvero tornati insieme? Parla l'attore di Aquaman

Nella giornata di ieri Jason Momoa ha potuto prendere parte come ospite all'anteprima americana di The Batman, per sostenere la figliastra Zoe Kravitz, che per la prima volta interpreterà il ruolo di Selina Kyle / Catwoman. L'attore ha anche accennato alla sua situazione sentimentale con Lisa Bonet dopo l'annuncio della separazione consensuale.

Mentre era sul red carpet, l'interprete di Aquaman ha dichiarato quanto segue ai microfoni di Entertainment Weekly che lui e Lisa Bonet sono "ancora una famiglia", aggiungendo: "Siamo molto orgogliosi. Lisa non poteva essere presente quindi sono venuto in rappresentanza di entrambi, io e i bambini. Siamo molto felici solo di essere qui... è comunque la mia famiglia no?".

Dopo l'annuncio del divorzio tra Momoa e Bonet, solo ieri venivano citate le parole di un amico stretto della famiglie che voleva che la coppia fosse tornata insieme: "Jason si è ritrasferito da Lisa circa due settimane fa e i due sono tornati insieme. Entrambi hanno deciso di lavorarci su piuttosto che gettare la spugna perché hanno investito così tanto tra di loro". Secondo la fonte, i figli della coppia - Lol di 14 anni e Nakoa-Wolf di 13 anni - "sono ovviamente emozionati all'idea che i loro genitori abbiano deciso di dare al loro matrimonio un'altra chance. Tutti sperano davvero che entrambi riescano a far funzionare le cose stavolta". L'amico ha aggiunto inoltre che Bonet "è ed è sempre stata l'unica donna che Jason abbia mai amato".

Momoa e Bonet avevano iniziato la loro relazione nel 2005 ma non si erano sposati fino al 2017. Jason Momoa in questi ultimi anni si era mostrato anche molto affettuoso nei confronti di Zoe Kravitz, figlia di Lisa Bonet e Lenny Kravitz, soprattutto in occasione dell'uscita di The Batman.

A proposito, su queste pagine trovate già la nostra recensione di The Batman, dal 3 marzo al cinema.