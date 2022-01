Jason Momoa e Lisa Bonet hanno annunciato il divorzio dopo 16 anni insieme

Attraverso un inaspettato post pubblicato sul suo profilo Instagram, Jason Momoa ha annunciato l'imminente divorzio con la moglie Lisa Bonet dopo oltre 16 anni di relazione. Stando alle parole dell'interprete di Aquaman, la coppia si sarebbe lasciata in termini amichevoli e i due continueranno comunque a crescere i due figli avuti insieme.

Ecco le parole di Momoa nel post Instagram: "Abbiamo tutti sentito il peso dei cambiamenti in questi tempi di trasformazione. Una rivoluzione è in corso - e la nostra famiglia non fa eccezione - che cresce a seconda dei cambiamenti sismici che accadono. Così condividiamo le notizie della nostra famiglia, ovvero che porremo fine al matrimonio. Condividiamo questo non perché crediamo sia una notizia importante da darvi, ma in modo tale da poter continuare con le nostre vite in maniera onesta e dignitosa. L'amore che c'è tra noi continuerà, si evolverà in modi ancora da scoprire e vivere. Ci liberiamo in modo da poter essere chi abbiamo imparato a diventare, la nostra devozione è totalmente rivolta verso questa sacra vita e ai nostri figli, nell'insegnare ai figli cosa è possibile, lasciare che l'amore prevalga".

Il messaggio porta la firma J & L, ovvero di Jason Momoa e Lisa Bonet e continua con alcune foto significative dal punto di vista emotivo.

Momoa e Bonet avevano iniziato la loro relazione nel 2005 ma non si erano sposati fino al 2017. La coppia ha avuto due figli, Lola nata nel 2007 e Nakoa-Wolf nato nel 2008. Il matrimonio si era svolto in gran segreto e solo alcune foto della stampa erano riuscito a scovarlo. Jason Momoa in questi ultimi anni si era mostrato anche molto affettuoso nei confronti di Zoe Kravitz, figlia di Lisa Bonet e Lenny Kravitz, soprattutto in occasione dell'uscita del primo trailer di The Batman.

Rivedremo presto Momoa in Aquaman 2 che vedrà il ritorno alla regia di James Wan.