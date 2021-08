Jason Momoa si lava? La risposta di Aquaman ai suoi colleghi è esilarante

Jake Gyllenhaal non si lava e ha dato il là ad una serie di gossip esilaranti su Hollywood e le abluzioni dei suoi protagonisti: dopo la risposta di The Rock, adesso è il turno di Jason Momoa.

Il famoso attore di Game of Thrones e Aquaman è stato interpellato sulla faccenda durante un'intervista con Access Hollywood, e la sua risposta è stata fra le più divertenti: "Beh, io sono Aquaman! Sono il fottuto re degli oceani. E sono anche hawaiano. Non preoccupatevi per me, certo che mi lavo!".

L'igiene delle celebrità è diventata un argomento di tendenza nelle ultime settimane, scatenando accesi dibattiti sulle abitudini di igiene a Hollywood. La conversazione è iniziata quando Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno dichiarato a Dax Shepard che non si fanno il bagno tutti i giorni, specificando: "Non ci laviamo il corpo con il sapone tutti i giorni". I due hanno anche spiegato che non sono soliti lavare i loro figli ogni singolo giorno, dichiarazioni che hanno fatto sollevare qualche sopracciglio. Su Twitter, Dwayne Johnson ha affermato di essere "l'opposto di una celebrità che non si lava" aggiungendo che si fa la doccia almeno 3 volte al giorno. Ma altre star di serie A si sono schierate dalla parte di Mila Kunis e Ahston Kutcher, come la moglie di Shepard, Kristen Bell, e il già citato Jake Gyllenhaal. Jodie Turner-Smith, d'altra parte, ha reagito twittando: "Prima che molti di voi lo chiedano: in questa casa ci facciamo il bagno".

Ad ogni modo, i fan hanno tirato un sospiro di sollievo nello scoprire che Aquaman è rimasto fedele alla sua natura. E ci mancherebbe!