Jason Momoa lancia tomahawk senza maglietta: fan in delirio su Twitter

Jason Momoa non ha mai nascosto il suo lato più selvaggio, anzi: l'attore di Aquaman e Game of Thrones ne ha sempre fatto un suo punto di forza, giocando i continuazione sulle sue attitudini da persona che ti aspetteresti di trovare in giro a cacciare animali di grossa taglia a mani nude.

L'ennesima dimostrazione arriva oggi in un video su Twitter, nel quale vediamo Momoa sfoggiare la sua incredibile abilità nel lancio di tomahawk, la famosa ascia da battaglia spesso utilizzata dalle popolazioni native americane.

Nel video l'ex-Khal Drogo dà mostra di una bravura davvero incredibile, riuscendo a centrare praticamente tutti i bersagli (tranne uno) senza neanche guardarli, in una perfetta esibizione no-look: certo, uno sguardo per assicurarsi che non ci fosse nessuno sulla traiettoria, ovviamente, l'attore lo lancia comunque!

Inutile dire che il nutrito fandom della star di Aquaman sia praticamente impazzito alla vista del proprio idolo intento a lanciare accette senza maglietta: su Twitter basta fare un veloce giro nei commenti per trovare più di una fan in delirio, ma insomma, questa non è certo una novità!

Di recente, intanto, era circolata una voce secondo cui Warner Bros. vorrebbe rimpiazzare Momoa per Aquaman 2; allo stesso tempo ci sono state importanti novità riguardo il ruolo di Amber Heard in Aquaman 2.