Jason Momoa è Kraven il Cacciatore nella fan art di BossLogic

Nel caso venisse realizzato un film dedicato a Kraven il Cacciatore, i fan ormai sembrano avere un'idea piuttosto chiara di chi dovrebbe interpretarlo. BossLogic crede che il candidato ideale sia Jason Momoa, tanto da realizzare una fan art che lo ritrae proprio nei panni del personaggio Marvel. Una scelta del popolo che sembra quasi unanime.

Addirittura Tom Holland aveva dato il suo assenso a quest'eventualità:"Sai cosa? Kraven è sempre uno dei miei preferiti per un cameo. Ho sempre voluto che Aquaman interpretasse Kraven, ma ora è alla DC. Ho pensato che sarebbe stato fantastico". Nonostante sia un personaggio di proprietà della Sony, Ryan Coogler di recente ha affermato di volere Kraven in un film di Black Panther.



Tanto da chiedere a Marvel Studios di poterlo utilizzare:"Essendo un fan della Marvel, vorresti avere tutti i personaggi. E poi ti rendi conto che ci sono questioni contrattuali. Non hai quel personaggio [...] c'era una grande scena in cui Black Panther sta combattendo con Kraven il Cacciatore. L'ho sempre amato, quasi in ogni sua versione. Quindi c'è stato un momento in cui ho pensato 'Posso prendere Kraven?'. E loro 'No, non hai Kraven'".

Il film con Kraven il Cacciatore potrebbe svolgersi nell'universo Marvel della Sony, con lo script firmato da Richard Wenk, con la trama che potrebbe prevedere uno scontro con Spider-Man.

In Spider-Man 3 in ogni caso una casting-call anticipa l'arrivo di Kraven. A settembre CM Punk ha dichiarato di voler essere Kraven oppure Moon Knight.