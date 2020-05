Jason Momoa identico a Rob Zombie? I fan si scatenano

In questi giorni c'è un vero e proprio caso intorno a Jason Momoa, al centro dell'attenzione però non abbiamo il suo prossimo film, bensì la sua impressionante somiglianza con Rob Zombie, frontman del gruppo alternative metal White Zombie nonché produttore cinematografico.

Senza prenderci in giro, c'è veramente una grandissima somiglianza tra il famoso interprete Khal Drogo e il regista di La casa dei 1000 corpi, soprattutto quando Jason Momoa veste i panni di Aquaman. I collant verde e arancione che il personaggio indossa tradizionalmente nei fumetti hanno ceduto il posto a tatuaggi tribali, armature brunite e dreadlocks intricati.

In molte foto, è raffigurato accigliato, arrabbiato, con colori così cupi che sembrerebbero richiamare un video musicale di Rob Zombie o un suo film horror. Proprio tali particolarità hanno fatto si che i fan sul web si sbizzarrissero. Sebbene il paragone potrebbe sembrare un po' inglorioso per l'icona dell'orrore Rob Zombie, una serie di meme assai divertenti si è diffusa su Internet. Un meme afferma che Zombie assomiglia a Momoa dopo essere stato cotto al microonde in alto per trenta minuti. Un altro, un po' meno duro, dice che Momoa è come apparirebbe il musicista qualora facesse un bel bagno caldo.

Se non altro, forse questa somiglianza porterà più fan di Momoa dalla parte del mondo di Zombie e li introdurrà al suo ingegnoso lavoro.

In queste ultime ora è stato confermato che Jason Momoa e Peter Dinklage lovoreranno nuovamente insieme dopo il grandioso successo di Game of Thrones. Momoa che al momento è impegnato con Dune, nuovo film di Denis Villeneuve, dopo aver richiesto a gran voce la pubblicazione dello Snyder Cut è stato finalmente accontentato. Nelle scorse ore infatti è arrivato l'annuncio della pubblicazione dello Snyder Cut su HBO Max per la primavera 2021.