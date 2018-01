Jason Momoa e Ian Somerhalder insieme in divertentissime immagini social: FOTO!

Jason Momoa , entrambi in procinto di partecipare ad una convention a tema fumettistico, sono partiti insieme per New Orleans, con altri amici, e hanno postato dei divertentissimi scatti via Instagram! Date un'occhiata.

C'è quello in cui Ian si siede in braccio a Momoa, e poi altre foto che li ritraggono insieme sia sull'aereo privato sul quale viaggiavano per raggiungere la convention, che in altri momenti della giornata.

Insomma, grazie mille Instagram! E, come qualcuno ha notato, il "sedile" di Somerhalder (star di The Vampire Diaries, serial CW molto seguito), è un posto che in molte pagherebbero per avere, che ne dite ragazze? In braccio ad Aquaman himself! La foto è veramente divertente e signori, ritrae due degli uomini più belli dell'universo nello stesso scatto!

La caption della prima immagine, postata da Ian recita: "New Orleans e #WizardWorld arriviamo! Mi spiace un sacco che non ci sia Stan Lee con te, fratello @prideofgypsies ma ci sono io, vicino, vicino," ha detto l'ex vampiro al suo amico Momoa!

E l'attore trentottenne di Justice League, non sembra essere dispiaciuto della cosa, visto come abbraccia ironicamente il fratellino Somerhalder, sorridendo tantissimo

Poi Jason ha postato anche lui un'immagine su IG con questa mentre beve una Guinness con tutta la "combriccola" in aereo!

Insomma, godetevi questi scatti, perché sono inusuali, divertenti e... bellissimi! ;)

Jason Momoa è recentemente apparso in Justice League, il cinefumetto DCEU la cui sinossi recita: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Ian Somerhalder ha invece finito di girare lo scorso anno, dopo ben 8 anni di riprese, l'ultima stagione di The Vampire Diaries, in cui interpretava l'iconico personaggio di Damon Salvatore.