Jason Momoa sarà Frosty the Snowman nel live-action targato Warner Bros.

No, niente Bublé, ci spiace deludervi. Ma che ne dite di Jason Momoa? l'interprete di Aquaman nel DCEU farà nuovamente squadra con Warner Bros. per portare sullo schermo la versione live-action di Frosty The Snowman.

Proprio così: Warner Bros. e Stampede produrranno un adattamento cinematografico dedicato a Frosty The Snowman, e la voce dell'iconico pupazzo di neve sarà quella di Jason Momoa.

L'attore sarà anche produttore del progetto, assieme agli architetti del franchise di Aquaman Jon Berg, Greg Silverman e il creatore e showrunner di Stargirl Geoff Johns.

"Dal suo ruolo di condottiero senza paura in una terra di ghiacchio e fuoco fino al suo oceanico successo in Aquaman, ci è parsa la scelta giusta quella di ricoprire di neve Jason Momoa" ha dichiarato Berg in un comunicato.

"Sappiamo che Jason è un essere umano pieno d'amore, compassione e una profonda connessione con l'Ohana ['famiglia' nella cultura hawaiana]... E tutto ciò rappresenta lo spirito del Natale e di Frosty" aggiunge Silverman.

A scrivere la sceneggiatura del film ibrido tra CGI e live-action sarà invece David Berenbaum (Elf, La Casa dei Fantasmi).

E voi, cosa ne pensate? Ce lo vedete Jason a interpretare "l'anima allegra e felice con una pipa di pannocchia, un naso a bottone e due occhi di carbone"? Fateci sapere nei commenti.