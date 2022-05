Jason Momoa, nuova fiamma per la star di Dune? Le ultime novità

È un periodo di grandi cambiamenti per Jason Momoa. Proprio mentre la sua carriera sullo schermo attraversa un periodo florido con il successo di Aquaman e la partecipazione al primo film di Dune, la vita personale è stata scossa dalla separazione dalla moglie Lisa Bonet, dopo anni di relazione culminata con il matrimonio.

Jason Momoa e Lisa Bonet si sono separati e dopo poco tempo sono iniziate a circolare diverse voci sulle nuove possibili relazioni dell'attore.

Dopo il rumor che ha coinvolto Kate Beckinsale, smentito dal diretto interessato che ha definito amichevole il rapporto con l'attrice, ecco un'altra voce comparire sui media.



Una fonte di People riporta che Momoa starebbe frequentando Eiza González; il rumor nasce in seguito alla presenza di Jason Momoa alla première di Ambulance, il nuovo film di Michael Bay con Jake Gyllenhaal e che vede González nel cast, nel ruolo di Cam Thompson.



Tuttavia i due non hanno attraversato insieme il red carpet ma pare che tra i due ci sia sintonia, come confermato da alcune fonti:"Si stanno frequentando. Si preoccupa per lei. È in un bel posto, sta lavorando su Fast X. È piuttosto impegnato ed è in una buona posizione".

Un'altra fonte sostiene che i due si stiano semplicemente godendo il tempo da trascorrere insieme.



In questi giorni ha fatto scalpore in Italia un comportamento dell'attore: Momoa ha violato le regole della Cappella Sistina, pubblicando immagini da un luogo in cui non è consentito scattare foto e facendo infuriare i follower sui social.