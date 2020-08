Jason Momoa, i fan furiosi per l'assenza della star dal DC FanDome

Per tale ragione il popolo del web ha protestato sui social, inondando letteralmente Twitter di messaggi che potete vedere di seguito, per chiedere ulteriori spiegazioni sull'assenza di Momoa. Dobbiamo sottolineare che, l'attore non ha presenziato non solo al panel dedicato alla Snyder Cut ma, anche e sopratutto, al panel dedicato all'attesissimo sequel di Aquaman che dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel dicembre 2022.

Yeah, it's weird that Jason Momoa was a no-show in both the #JusticeLeagueSnyderCut and the #Aquaman panels. He's the only main actor from the Justice League that hasn't made an appearance thus far, right? #DCFanDome — Jeffrey Rex (@ImJeffreyRex) August 22, 2020

WHY IS JASON MOMOA NOT AT #DCFanDome SOMEONE PLS EXPLAIN — Tom (@Damaged_Joker) August 22, 2020

#DCFanDome The absence of Jason Momoa is noticeable. Every other actor/actress has been a part of this so far and now he's not even a part of the #Aquaman panel? Odd. — Felix Leiter (@007FelixLeiter) August 22, 2020

Wild how Jason Momoa wasn't at either the Snyder Cut or the Aquaman panel. I assume they filmed all this stuff within the last two weeks. He must've been quite busy. — Liz (@AtheistjLiz) August 22, 2020

Jason Momoa has been fairly and unusually quiet recently?? Im surprised he didn't hop in to the snyder panel or the Wan panel ?! — Fatma 🤡🦇🌹 (@fringebats) August 22, 2020