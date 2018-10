Jason Momoa ha espresso le sue idee alla Warner Bros. per Aquaman 2

Mentre cresce l’hype per l’uscita del film stand-alone sul supereroe atlantideo, il protagonista ingaggiato dalla Warner Bros. per il ruolo di Aquaman, Jason Momoa, è stato di recente intervistato da Total Film che ha dedicato un approfondimento al cinecomic targato DC di prossima uscita.

In attesa di scoprire meglio e, in alcuni casi di conoscere per la prima volta, personaggi del calibro di Aquaman, Mera, Orm, Black Manta e Atlanna, il magazine inglese ha avuto l’occasione di conversare con alcuni protagonisti del cinefumetto, tra cui il regista James Wan e Jason Momoa. Quest’ultimo, nel corso della chiacchierata, si è detto fortemente ispirato dal personaggio, al punto da condividere con i produttori e con la Warner Bros. alcune idee utili per lo sviluppo della storia di Arthur Carry:

“Ho certamente un’idea. Anche quando stavamo girando Aquaman avevo già in mente l’inizio di Aquaman 2. Mi sono mosso e ne ho parlato con [il produttore Peter] Safran e con il [chairman della Warner Bros.] Toby Emmerich. L’hanno amata. È stato grandioso... Perciò sì, ho dei piani per Aquaman 2”.

Per il momento, tuttavia, sia Momoa che l’eventuale via libera per la produzione creativa di Aquaman 2 dovranno attendere il responso della critica e del pubblico nei prossimi mesi.

Da Warner Bros. Pictures e il regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, Aquaman, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il film rivela la storia delle origini del mezzo – umano, mezzo atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.

Il film vede la partecipazione di Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) nei panni di Mera, una guerriera del fuoco e alleata di Aquaman per tutto il suo viaggio; Willem Dafoe (Spider-Man 2) è Vulko, consigliere al trono di Atlantide; Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen) è Orm/Ocean Master, l’attuale Re di Atlantide; Dolph Lundgren (I Mercenari) come Nereus, re della tribù di Atlantide Xebel; Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down su Netflix) nei panni del vendicativo Black Manta; e la vincitrice dell’Oscar Nicole Kidman (Lion) come la mamma di Arthur, Atlanna; così come Ludi Lin (Power Rangers) come Captain Murk, comandante di Atlantide; e Temuera Morrison (Lanterna Verde) sarà il padre di Arthur, Tom Curry.

Aquaman uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 1° gennaio 2019.