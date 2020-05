Jason Momoa: esiste un piatto che porta il suo nome, ecco l'attore nel ristorante

Jason Momoa è una delle star di Hollywood più amate degli ultimi anni, grazie principalmente alle sue performance in prodotti d'intrattenimento rinomati come la serie tv di HBO Game of Thrones o i cinecomic DC Justice League e Aquaman, ma sapevate che c'è un piatto che porta il suo nome?

Tutti siamo a conoscenza delle origini hawaiane dell'attore, di cui va estremamente orgoglioso (strenuo difensore della cultura e delle tradizioni locali, solo lo scorso anno Momoa partecipava alla protesta contro la costruzione di un telescopio nei pressi di un luogo per essa sacro), ma molti probabilmente non sapranno che Jason è però cresciuto a Norwalk, nell'Iowa.



E a qualcosa come 20 minuti da casa sua, a Des Moines, c'è un locale, Waveland Café, che ha realizzato e inserito nel suo menù un piatto dedicato proprio all'attore. Piatto che, lo scorso giovedì, Momoa e famiglia hanno voluto provare di persona.



"Che grande sorpresa oggi! sì ragazzi, quello che vedete è proprio Jason, che è venuto con la sua famiglia per assaporare una deliziosa colazionre!!! Si è divorato il Momoa (hash brown con biscotti e salsa e 2 uova all'occhio di bue più bacon) in meno di 10 minuti!!! Grazie, Jason Momoa, per essere passato in tempi così folli e averci supportato, significa davvero tanto per tutti noi!!! P.S. ha anche voluto cambiare maglietta e indossare una delle nostre t-shirt" scrivono i proprietari del ristorante su Facebook.



Ecco, ora abbiamo fame anche noi!



Stando al calendario Warner Bros., avremo occasione di rivedere Momoa sul grande schermo a dicembre con l'atteso Dune di Denis Villeuve, mentre per Aquaman 2 dovremo aspettare dicembre 2022.