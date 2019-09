Jason Momoa è decisamente in forma nel suo ultimo video

Jason Momoa non dev'essere un tipo a cui piaccia stare con le mani in mano: la star di Game of Thrones e Aquaman si mostra spesso nel corso di attività sportive di vario tipo, il che lo aiuta sicuramente a mantenere il ben noto fisico statuario.

Come molti di voi ricorderanno, però, negli ultimi tempi qualcuno aveva avuto il coraggio di criticare l'attore hawaiano proprio per il suo aspetto fisico: durante l'estate, infatti, Momoa aveva sfoggiato qualche chiletto di troppo senza (a giusta ragione) porsi troppi problemi, ma in molti avevano additato l'attore imputandogli un principio di decadimento fisico.

La pancetta vista nelle ultime foto dell'attore era in realtà semplicemente il risultato di un più che meritato periodo di rilassamento successivo alle fatiche di Aquaman, film per il quale Momoa aveva ovviamente dovuto sostenere allenamenti rigidissimi. Come dimostra l'ultimo video postato su Instagram, dunque, sembra proprio che l'ex-guerriero Dothraki abbia immediatamente ripreso in mano la situazione: nel breve filmato lo vediamo infatti impegnato in una sessione di climbing decisamente impegnativa, durante la quale non sembra esserci traccia della pancetta di cui sopra.

Body-shaming a parte, comunque, per Momoa agosto è stato un mese turbolento: a Vancouver, per sfuggire ad alcuni fan particolarmente assillanti, l'attore restò bloccato in ascensore per ben due ore! Per rivedere il nostro statuario eroe nei panni del suo Aquaman dovremo però attendere un bel po': le riprese di Aquaman 2, infatti, cominceranno non prima del 2021.