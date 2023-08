Jason Momoa e Dave Bautista, il 'film perduto' si farà! Ecco chi sarà il regista

Nell'agosto 2021, Jason Momoa confermò che il film con Dave Bautista è reale, ma la mancanza di informazioni sul progetto ha spinto a chiederci se fosse davvero così. A confermare le parole di Momoa ci pensa The Wrap: il film, più ufficiale che mai, sarà diretto da Ángel Manuel Soto - ora al cinema con Blue Beetle.

Stando alle prime dichiarazioni degli attori, il nome più gettonato era David Leitch di Deadpool 2, perciò possiamo presumere che nel corso di questi due anni ci sia stato più di un cambiamento; senza contare gli scioperi WGA e SAG-AFTRA, i quali, in piccola o in grande misura, influenzeranno certamente la produzione.

L'idea è partita da Dave Bautista, ricordato per Guardiani della Galassia, Blade Runner 2049 e Dune. "Mi ha mandato un messaggio" ha ricordato Momoa, "nel quale diceva: 'Dobbiamo girare un film poliziesco, insieme. Ci siamo sempre voluti bene. Abbiamo realizzato See, Dune. Dai, facciamolo!'. Al che ho risposto: 'Ma sì, perché no?'. Allora lui: 'Potremo farlo alle Hawaii'. E ho accettato: lo faremo. Ho già un'idea, che gli ho subito comunicato. Ora direi che è giunto il momento di mettersi a lavoro!". Per approfondire l'argomento, ecco altri dettagli sul film nato per scherzo di Jason Momoa e Dave Bautista.

Il primo tornerà al cinema in Aquaman 2, pellicola DC attesa per il 25 dicembre 2023 e successiva al breve cameo in The Flash, mentre il secondo interpreterà ancora una volta Glossu "Bestia" Rabban Harkonnen nell'attesissimo Dune - Parte due. Cosa riserveranno i due attori nello stesso progetto? Non ci resta che scoprirlo!