Jason Momoa e Dave Bautista, affare fatto: il film nato per scherzo adesso si farà davvero

Ricordate quando Dave Bautista scherzò su un film con Jason Momoa tramite un post pubblicato su Twitter, al quale seguirono le risposte appassionate dei fan e poi addirittura una proposta ufficiale da Jason Momoa? Ecco, adesso quel film nato per scherzo è realtà.

Ad annunciarlo è stato Deadline, che riferisce che la MGM è in pole position per aggiudicarsi i diritti di una commedia d'azione senza titolo che vedrà per protagonisti Jason Momoa con Dave Bautista, con l'affare che dovrebbe concludersi nelle prossime ore. La sceneggiatura è stata scritta da Jonathan Tropper, già autore di See, la serie sci-fi di Apple TV+ che include entrambi gli attori nel cast. Tropper ha anche sceneggiato il prossimo film diretto da Shawn Levy, The Adam Project, con protagonista Ryan Reynolds.

Il film senza titolo, come detto, nasce da un'idea originale di Jason Momoa, Dave Bautista e lo stesso Tropper. Secondo i primi dettagli, si tratta di una commedia poliziesca stile Arma Letale la cui trama ruoterà intorno a due fratelli, con la produzione che avrà luogo alle Hawaii. Il progetto non ha un regista, ma Jason Momoa e Dave Bautista avevano scherzato sul voler essere diretti da David Leitch: considerate come sono andate le cose finora, chissà che non riescano a realizzare anche questo desiderio.

Ricordiamo che gli attori sono apparsi in Dune, nel quale però non hanno avuto alcuna scena insieme. Jason Momoa sta girando attualmente il sequel Aquaman & The Lost Kingdom, mentre Dave Bautista ha iniziato le riprese di Guardiani della Galassia 3 e Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio, con quelle di Dune Parte 2 previste per l'anno prossimo.