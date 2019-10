Jason Momoa si congratula con Zoe Kravitz per il suo ingresso nel cast di The Batman

Neanche ventiquattr'ore dopo l'annuncio ufficiale, Jason Momoa non ha perso tempo per congratularsi con la figliastra Zoe Kravitz per il suo ingresso nel cast dell'attesissimo The Batman firmato da Matt Reeves.

Momoa, che è sposato con la madre della Kravitz, Lisa Bonet, essendo di fatto il suo patrigno, è intervenuto via social network sul suo account Instagram per congratularsi con l'attrice per il suo nuovo ruolo di Catwoman nel film in arrivo nel giugno 2021. "Sono molto orgoglioso di te, zozo bear. Sia dentro che fuori dallo schermo. Sono così eccitato, è incredibile. Ti divertirai moltissimo". Momoa è, come noto, l'interprete di Aquaman nel DC Extended Universe della Warner e attualmente non è del tutto chiaro in che modo il The Batman di Reeves si inserirà in questo solco e se le pellicole saranno comunicanti tra loro; se così dovesse essere potremmo imbatterci presto in una piccola "riunione di famiglia" in casa Momoa. Del cast farà parte anche Jeffrey Wright nei panni del Commissario Gordon e probabilmente anche Jonah Hill come Enigmista.

Secondo quanto rivelato recentemente da Forbes, Matt Reeves si è preso tutto questo tempo per sviluppare il suo film per assicurarsi che l'opera costituisca delle fondamenta solide per un nuovo franchise che proseguirà a lungo in futuro: ad oggi è previsto che l'autore realizzi una trilogia con Robert Pattinson protagonista, ma il piano è quello di espandere il "mondo di Gotham" sia che Reeves decida di rimanere al timone, sia che quel timone dovesse finire fra le mani di un altro regista.

Ricordiamo che il film avrà dei toni molto adulti e atmosfere da noir investigativo che si distaccheranno di molto dai precedenti adattamenti del Cavaliere Oscuro: la trama al momento è ancora sconosciuta, ma secondo le ultime indiscrezioni The Batman vedrà il protagonista che, durante i primi anni della sua carriera di vigilante, dovrà indagare una serie di misteriosi e brutali omicidi; senza prove, il Cavaliere Oscuro si muoverà per Gotham interrogando tutti i suoi principali nemici allo scopo di risolvere la sua intricata indagine.

The Batman, scritto e diretto da Matt Reeves, uscirà il 25 giugno 2021.