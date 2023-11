Jason Momoa conferma Lobo nel DCU di James Gunn?

Ospite di un episodio del Tonight Show per promuovere Aquaman 2, Jason Momoa ha parlato del suo ultimo film e si è lasciato sfuggire una frase che potrebbe essere presa come un indizio fondamentale riguardo alla possibilità di vederlo come Lobo in una delle prossime opere del nuovo DCU guidato da James Gunn e Peter Safran.

Dopo aver riportato le dichiarazioni del CEO della Warner a proposito dei film DC su Netflix, torniamo a parlare del nuovo universo cinematografico della casa di Batman per condividere le parole, simili ad una conferma, di Jason Momoa a proposito di una sua futura partecipazione a prodotti DC.

A una domanda riguardante la possibilità di vedere Aquaman 3, l’attore ha risposto facendo capire che probabilmente il suo viaggio nei panni dell’eroe sia giunto a conclusione: “Credo che questa sia una specie di fine di questo universo DC. Le cose sono già successe”.

Momoa ha quindi continuato con un’allusione che non si può in alcun modo sottovalutare: “Ma sì… ci sarà sempre un posto per me alla DC”.

Le indiscrezioni a proposito della possibilità che Momoa possa interpretare Lobo hanno cominciato a prendere piede nel 2022, con un report dello scorso ottobre che lo avrebbe indicato come in trattativa per il ruolo.

In attesa di poter vedere Aquaman 2 nelle sale e di poter capire se Jason Momoa e Lobo siano davvero parte del futuro dei prodotti cinematografici della DC, vi lasciamo alle parole di Eiza Gonzalez sulla sua intenzione di essere la prossima Wonder Woman.