Jason Momoa conferma: 'Il film con Dave Bautista è reale, ci stiamo lavorando'

Se ci seguite quotidianamente e recuperate con avidità ogni nostra pubblicazione, probabilmente non vi è sfuggito l'appello di Dave Bautista a Jason Momoa per lavorare insieme ad un nuovo buddy-cop movie originale sulla falsa riga di Arma Letale.

Ebbene nella notte, intervistato al The Late Show condotto da James Corden, l'interprete di Aquaman ha confessato di aver ricevuto la proposta di Dave Bautista - che l'attore di Guardiani della Galassia e Army of the Dead aveva reso pubblica sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter - dichiarando anche che i lavori sono già partiti.

“Mi ha letteralmente mandato un messaggio quattro giorni fa, dicendo: ‘Dobbiamo fare un film poliziesco insieme. Ci vogliamo bene. Abbiamo fatto See e Dune insieme. Facciamo un film!'” ha rivelato Momoa, che poi ha aggiunto: "'E io ho detto: 'Ma si, assolutamente!'. E lui ha proposto: 'Potremmo farlo alle Hawaii'. E io ho accettato. Lo faremo. Ho già un'idea, e gliel'ho detta. Quindi ora è il momento di mettersi al lavoro. Lo faremo davvero".

James Corden si è meravigliato di quanto fosse stato semplice presentare un film per le due star, al che Jason Momoa ha commentato: "E' una cosa che si vende da solo, fratello. Dave adora indossare gli Speedo. Io adoro indossare i pantaloncini da surf. E tutti e due senza magliette, voglio dire, facciamo la nostra figura. Lui farà il tipo scontroso e io quello affascinante. Boom. E' un film che è già venduto, fratello! Io sono il capellone, lui il pelato. Praticamente, copriamo tutte le fasce demografiche del pubblico!". Potete guardare l'intervista completa di Jason Momoa nel link della fonte che trovate in calce.

