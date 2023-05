Aquaman, Jason Momoa condurrà la nuova edizione di Shark Week

Apparso per la prima volta come Aquaman nella pellicola del 2018, l'attore si prepara a tornare nel ruolo nel sequel del film intitolato The Lost Kingdom, che dovrebbe debuttare il prossimo 20 dicembre. Nel frattempo a Jason Momoa è stata offerta un'altra interessante opportunità.

Jason Momoa è stato nominato Maestro delle Cerimonie per il programma Shark Week di Discovery Channel.

Mentre l'evento di programmazione tornerà questa estate, Momoa guiderà i fan attraverso la programmazione a cadenza settimanale, che includerà "eventi sbalorditivi, viaggi epici, scoperte scientifiche rivoluzionarie", secondo la rete.

Se volete vedere l'attore vedersela in prima persona con i fondali marini, ecco il primo poster di Aquaman The Lost and Kingdom.

Mentre Momoa prende il comando, la rete si sta preparando a svelare filmati di squali provenienti da destinazioni nuove. US Networks Group ha annunciato agli azionisti e ai membri del pubblico la notizia nel 2023, al Madison Square Garden di New York.

L'attore ha così commentato: "Questo progetto significa molto per me, sono entusiasta di accompagnare il pubblico in questo viaggio. Rappresenta un'opportunità per me di imparare e condividere il legame che ho con queste creature incredibili", ha poi continuato "il mio amore per gli squali è nato molto prima di Aquaman".

Sembra quindi che il network abbia scelto la persona giusta per condurre il pubblico attraverso questo affascinante viaggio nei mari, alla ricerca delle creature marine più incredibili mai viste.

