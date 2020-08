Jason Momoa compie gli anni: i sorprendenti auguri di Lenny Kravitz

L'interprete di Aquaman, recentemente approdato su Fortnite, ha un legame profondo con Lenny Kravitz, e quest'ultimo ha deciso di fargli gli auguri pubblicamente su Instagram.

Beh, a dire il vero ciò che li accomuna dividerebbe la maggior parte delle persone, visto che Lisa Bonet, attuale compagna di Momoa, è stata la moglie di Kravitz dal 1987 al 1993. Nessun rancore però, anzi. I due uomini si considerano dei fratelli e il loro è un perfetto esempio di famiglia moderna, in barba alla gelosia.

"Tanti auguri. Una famiglia. Un amore", scrive il cantante su Instagram, postando una foto in cui appare insieme all'attore ora quarantunenne. Non è la prima volta che i due danno prova del loro affetto, visto che non è un mistero che le due famiglie siano molto unite. Lisa Bonet, attrice famosa per i suoi film e per il suo ruolo nella sit-com I Robinson, ha avuto una figlia insieme a Lenny Kravitz (sì, proprio la Zoe Kravitz che sarà Catwoman in The Batman), e insieme a Momoa ha dato alla luce due figli, Lola Iolani Momoa e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa (nome fantastico, tra l'altro).

Momoa e Kravitz si incontrano dunque di frequente, essendo legati dai loro affetti, e hanno deciso di diventare amici fraterni. Non succede spesso, ma chissà che il loro esempio non possa ispirare anche altre persone.

L'attore ha incuriosito i fan postando delle foto legate a Dune, l'attesissimo film di Denis Villeneuve.