Jason Momoa compie 44 anni: 'Nessuno mi prendeva sul serio dopo Baywatch'

Chi oserebbe, oggi, ignorare uno come Jason Momoa? Il nostro Aquaman è diventato un punto fermo dell'industria cinematografica, conquistando il cuore dei fan a suon di interpretazioni convincenti e di un'innegabile simpatia: come sempre in questi casi, però, anche l'ex-Khal Drogo ha dovuto affrontare dei periodi bui.

Uno di questi risale a un po' di anni fa, quando la carriera del protagonista mancato del film di Minecraft era soltanto agli albori: parliamoci chiaro, nessuno al posto del buon Jason avrebbe rifiutato un ingaggio in una serie iconica come Baywatch (allora già nota come Baywatch Hawaii), ma la cosa costò carissima all'attore che oggi spegne le sue prime 44 candeline.

"Avevo 19 anni e ripiegavo magliette in un surf shop e fui scelto tra più di 1300 persone per interpretare un ruolo da protagonista in Baywatch Hawaii. Non sapevo neanche come recitare. Ci vollero 5 anni perché riuscissi a trovare un agente dopo quella roba, nessuno mi prendeva più sul serio dopo Baywatch. Ho vissuto trascinandomi quell'ombra per anni" fu il racconto della star di Fast X.

Un doppio applauso a Momoa, dunque, per averci creduto ed essersi preso tutto ciò che gli spettava di lì a qualche anno: l'attesa sarà valsa la pena? A noi sembra proprio di sì!