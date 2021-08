Jason Momoa commenta la sua stella su Hollywood Walk of Fame: ecco dove la vuole

Negli scorsi mesi è stato annunciato che Jason Momoa riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame, con la cerimonia prevista per i prossimi anni: sebbene i dettagli rimangano taciuti, durante una recente intervista l'attore ha svelato dove gli piacerebbe veder posizionata la sua stella.

Ospite al Jimmy Kimmel Live!, Jason Momoa ha dichiarato: "Non so ancora dove sarà posizionata, ma mi piacerebbe averla accanto a Slash, forse. Sarebbe davvero fantastico... ma non credo che succederà! Comunque, sono solo felice e orgoglioso di essere il primo hawaiano, credo, nella storia. Il primo Kanaka Maoli a farne parte."

Jason Momoa farà parte di un impressionante gruppo di artisti e creativi selezionati per le stelle, tra le quali spiccano anche i nomi di Carrie Fisher, Ewan McGregor, Tessa Thompson, Michael B. Jordan, Jean Smart e Greg Berlanti. "Il comitato di selezione della Walk of Fame è lieto di annunciare 38 nuovi vincitori della Hollywood Walk of Fame", ha dichiarato Ellen K, presidente del comitato di selezione della Walk of Fame. "La giuria, composta da colleghi della Walk of Famer, seleziona ogni anno un gruppo di premiati che rappresentano vari generi del mondo dello spettacolo. La giuria ha fatto un lavoro straordinario scegliendo queste persone di grande talento. Non vediamo l'ora di vedere la reazione di ogni premiato quando si renderanno conto che stanno diventando parte della storia di Hollywood con l'inaugurazione della loro stella sulla passerella più famosa del mondo!"

Da domani 20 agosto Jason Momoa esordirà su Netflix col thriller Sweet Girl; prossimamente i fan lo rivedranno nel ruolo del supereroe Arthur Curry in Aquaman and the Lost Kingdom, che vedrà anche il ritorno di Amber Heard come Mera, Patrick Wilson come Orm e Yahya Abdul-Mateen II come Black Manta. Nelle scorse ore, James Wan ha rivelato che Aquaman 2 sarà ispirato a Terrore nello spazio di Mario Bava: l'uscita del film è prevista per dicembre 2022.