Jason Momoa comincia ad allenarsi per Aquaman 2: 'Sarà incredibile!'

Uscirà a breve Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn e toccherà poi a giugno a Wonder Woman 1984, ma a due anni di distanza dalla sua release ufficiale nelle sale, prevista appunto per il 2022, tra i progetti più attesi tra quelli in sviluppo in casa DC Films c'è sicuramente Aquaman 2 di James Wan.

Come comprensibile, il sequel non entrerà probabilmente in produzione attiva prima della fine dell'anno, probabilmente tra l'inverno e la primavera del 2021, ma il protagonista Jason Momoa è tornato via Instagram a condividere un video che lo mostra insieme alla sua squadra di stunt, pronto a iniziare il duro allenamento che lo porterà poi a vestire nuovamente i panni del Re di Atlantide.



Nel filmato lo vediamo divertito scherzare con la squadra e dire a chi lo guarda: "Aquaman 2 sarà davvero incredibile". Speriamo, ma nel frattempo siamo curiosi anche di capire quali siano state le idee portata da Momoa sul tavolo e accattate dalla Warner Bros, che è stata definita "molto ricettiva nei suoi confronti".



Al momento i dettagli sono pochi, ma sappiamo che in Aquaman 2 torneranno sicuramente anche Amber Heard nei panni di Mera e Yahyah-Abdul Mateen II in quelli di Black Mantha, per un'uscita prevista nelle sale il 16 dicembre 2022.