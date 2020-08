Jason Momoa diventa un clamoroso Kraven il Cacciatore per Spider-Man 3!

L'hype per Spider-Man 3 del Marvel Cinematic Universe continua a salire, e in questi giorni si è intensificato dopo gli ultimi rumor sull'arrivo di Kraven il Cacciatore come villain principale del film con Tom Holland.

Nei giorni scorsi è stato tirato in ballo il nome di Joe Manganiello con una fan-art strepitosa che lo immaginava nei panni del celebre e spietato cacciatore della Marvel Comics, ma adesso l'artista Jackson Caspersz ha rilanciato con un'immagine incredibile che focalizza l'attenzione su Jason Momoa.

Come al solito potete vederla in calce all'articolo: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Per chi non ne fosse al corrente, inoltre, una simpatica curiosità: il nome di Jason Momoa è sempre stato accostato a quello di Kraven il Cacciatore, ed è interessante notare che anni fa, durante un'intervista promozionale per Spider-Man: Homecoming, primo capitolo della saga, fu lo stesso Tom Holland a candidarlo per il ruolo: "Kraven è uno dei miei cattivi preferiti della Marvel" disse Holland all'epoca. "Ho sempre voluto vedere Jason Momoa nei suoi panni, ma ora è alla DC. Ho sempre pensato che sarebbe stato fantastico per quel ruolo."

Ricordiamo che Spider-Man 3 arriverà a dicembre 2021 e sarà ancora una volta diretto da Jon Watts, con le riprese che dovrebbero iniziare dopo l'estate quando Tom Holland avrà completato quelle per un altro atteso film Sony, l'adattamento del videogame Uncharted. Recentemente si è parlato anche del titolo ufficiale di Spider-Man 3, ma a quanto pare il chiacchierato sottotitolo Homesick sarebbe stato smentito.