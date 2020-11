Jason Momoa celebra Justice League, ma scoppia la polemica legata ad Amber Heard

Dopo essere apparso insieme a Batman e Flash in una foto della Snyder Cut di Justice League, Jason Momoa ha voluto condividere un'immagine di Aquaman in onore della figlia scomparsa di Zack Snyder, ma la polemica è sempre dietro l'angolo.

L'hashtag usato è quello relativo alla Snyder Cut, #UsUnited, ma nel commento Momoa esprime tutta la sua vicinanza al regista, che era stato costretto a lasciare il progetto Justice League proprio a causa del tragico suicidio della figlia ventunenne: "Oggi più che mai, riconoscere e destigmatizzare il dialogo inerente alle malattia mentale, alla consapevolezza del suicidio e alla prevenzione è cruciale. Siamo onorati nel vedere come l'eredità di Autumn abbia ispirato molte persone a dedicare i loro sforzi e le loro risorse nell'aiutare il prossimo quando ce n'è più bisogno".

Un tema di assoluta importanza che non mancherà di essere recepito come tale da molti fan di Momoa e di Snyder. Altri utenti di Instagram hanno però voluto porre l'attenzione su una polemica molto sentita, quella legata ad Amber Heard, inondando il post con hashtag #JusticeForJohnnyDepp e con commenti del tipo: "Come puoi lavorare con Amber Heard dopo tutto quello che ha fatto a Johnny Depp", "Jason, ti prego, dì qualcosa riguardo al problema Amber vs. Johnny. È il TUO film! Devi chiedere che sia sostituita e farti sentire per supportare gli uomini che si trovano in relazioni violente!", "Supporti la salute mentale ma intanto c'è una molestatrice nel tuo film".

C'è persino chi gli chiede di sostituire al volo Heard con Emilia Clarke, in modo da riportare la storica coppia di Game of Thrones su schermo. Di sicuro una situazione non facile per l'attore che, pur avendo deciso di pubblicare un post per tutelare il bene comune, si ritrova assediato da richieste. Si metterà contro la sua collega? Difficile dirlo, anche perché Amber Heard è sicura di tornare per Aquaman 2.