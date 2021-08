Jason Momoa, buon compleanno: i suoi migliori film da vedere su Netflix!

Oggi è un giorno speciale per Jason Momoa: la star di Game of Thrones e Aquaman compie infatti 42 anni, e per l'occasione abbiamo deciso di proporvi i suoi film da vedere su Netflix.

Nel caso non lo sapeste, sulla piattaforma del colosso dello streaming è disponibile Aquaman, pellicola diretta da James Wan che ha consacrato Momoa tra le star più in vista di Hollywood e che attualmente detiene il record di maggior incasso per un film DC. Vi ricordiamo inoltre che in questo periodo l'attore si trova a Londra proprio per la riprese del sequel Aquaman and the Lost Kindgom, atteso nelle sale a dicembre 2022.

Sempre sul lato cinema, il catalogo di Netflix ha inoltre da offrire The Bad Batch. Presentato a Venezia 73 dove si è aggiudicato Il Premio Speciale della Giuria, il film racconta di un mondo distopico e post-apocalittico dove la giovane Samantha cercherà di sopravvivere tra le wasteland del Texas, imbattendosi in una comunità di culturisti cannibali e in altri strambi e assurdi personaggi (qui potete trovare la nostra recensione di Bad Batch).

Concludiamo infine con uno sguardo alle uscite del mese: a brevissimo Momoa apparirà infatti in Sweet Girl, action thriller che lo vedrà nei panni di un devoto padre di famiglia che si ritrova costretto a giurare vendetta contro la società farmaceutica responsabile di aver ritirato dal mercato un potenziale farmaco salvavita poco prima che la moglie (Adria Arjona) morisse di cancro. L'uscita su Netflix è fissata al 20 agosto prossimo: vi lasciamo al trailer ufficiale di Sweet Girl.