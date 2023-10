Jason Momoa ha bloccato Amber Heard? Ecco cosa sta succedendo

Che clima c'era sul set di Aquaman 2? La bufera che ha investito Amber Heard a seguito del processo con l'ex marito Johnny Depp ha portato i fan a chiedersi che ruolo avrà Amber Heard in Aquaman e il regno perduto. A prescindere da ciò che vedremo sul grande schermo, anche il dietro le quinte del sequel di Aquaman non è stato dei più rilassati.

Pare, infatti, che Jason Momoa si vestisse da Johnny Depp per tormentare l'attrice, fomentando un ambiente piuttosto tossico sul set di Aquaman 2. Ma le cose sarebbero andate oltre: secondo quanto riportato da Variety, Momoa avrebbe tolto il follow ad Amber Heard su Instagram, bloccandola e impedendola di seguirlo sui social.

I dissapori, dunque, non sono mancati tra i co-protagonisti: tra i ritardi nella produzione e il clima teso nei DC Studios sembrerebbe che Aquaman 2 non sia partito con il piede giusto neanche sul set. Non ci resta che attendere dicembre per scoprire se il sequel di Aquaman spezzerà la "maledizione" dei DC Studios che, ultimamente al botteghino, sembrerebbero raccogliere un flop dopo l'altro. Il primo film su Arthur Curry interpretato da Jason Momoa ha guadagnato un miliardo di dollari al box office: riuscirà Aquaman 2 ad avvicinarsi a questo risultato? Le recenti accuse mosse da Heard non aiutano di certo.