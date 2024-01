Jason Momoa batte Dwayne Johnson: Aquaman 2 ha superato Black Adam al box-office

Aquaman e il regno perduto ha saputo sorprendere i più scettici, andando oltre le previsioni deludenti che hanno caratterizzato il 2023 cinematografico dei DC Studios tanto da ipotizzare che Aquaman 2 fosse vicino a battere Black Adam.

Ed è successo: con 396 milioni di dollari al botteghino, Aquaman e il regno perduto ha battuto i 393, 4 milioni Black Adam con protagonista Dwayne Johnson. Uno scontro tra eroi e antieroi che ha visto la vittoria del sequel di James Wan. Tuttavia, si tratta di un esito positivo ma circoscritto a sé in quanto nel futuro del nuovo DCU sappiamo già che sarà dato spazio a nuovi eroi.

Come ha reagito il fandom a questa notizia? Per molti Aquaman 2 era un fallimento annunciato, fin troppo lontano dai numeri del primo film ma soprattutto con una trama meno consistente e meno fedele ai fumetti. Tuttavia una fetta di sostenitori ha sempre appoggiato Arthur Curry di Jason Momoa, e il botteghino dignitoso, dopo un generale parere negativo della critica, ammorbidisce l'addio di Momoa ad Aquaman 2, che (almeno per il momento) chiude il suo capitolo nel mondo dei supereroi. Ma il nuovo DCU di James Gunn è in piena espansione e chissà che Momoa non torni in vesti del tutto inedite.

Se siete ancora affezionati al re di Atlantide sapevate che il bluray di Aquaman e il regno perduto ha già una data di uscita?