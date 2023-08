Jason Momoa avverte i turisti: 'Maui non è un posto sicuro per voi'

Jason Momoa utilizza i social media per fare sensibilizzazione e questo coinvolge anche il disastro in corso a Maui. L'attore ha parlato degli incendi nell'isola e di come, le conseguenze, stiano toccando tutti gli ecosistemi della zona distruggendo centinaia di edifici.

Momoa, che si è sempre definito un sostenitore della sua identità hawaiana e delle sue origini, sta sostenendo le zone in un periodo di profondissima crisi causati dagli incendi che hanno dilaniato quei territori. L'attore, al momento, sta esortando i turisti a non andare nell'isola e di rimanere al sicuro della devastazione del momento. Gli incendi, al momento, hanno causato 80 vittime e danneggiato tantissime strutture ricettive che, annualmente, accolgono migliaia di turisti da tutto il mondo.

Momoa era già sceso in campo per sostenere Maui, ma di recente ha pubblicato un video nel quale avverte i turisti dal pericolo a cui vanno incontro nel caso si rechino nella zona. "Non viaggiare a Maui. Se stavi programmando un viaggio a Maui nel prossimo futuro, cancella il tuo viaggio. La devastazione degli incendi avrà un impatto duraturo in tutta l'isola sulle risorse di Maui. La nostra comunità ha bisogno di tempo per guarire, soffrire e ripristinare. Ciò significa che meno visitatori sull'isola assorbono risorse critiche che sono diventate estremamente limitate, meglio è" ha scritto l'attore nel post. "Non prenotare un soggiorno in hotel. L'American Hotel & Lodging Association e l'Hawaii Hotel Alliance stanno attualmente lavorando con hotel in altre parti delle Hawaii per ospitare i residenti sfollati. I sopravvissuti sono la priorità” ha concluso.

