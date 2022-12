Jason Momoa sarà Aquaman o Lobo? I fan non hanno dubbi: perché non entrambi?

Con il DC Universe in continua evoluzione le sorprese e gli stravolgimenti sono dietro l'angolo: tra addii e new entry non è detto, infatti, che qualche nostra vecchia conoscenza non possa continuare a far parte del franchise in un ruolo completamente nuovo, con Jason Momoa principale indiziato a compiere un clamoroso switch.

Mentre si parla di un settore creativo di DC in rivolta dopo la rivoluzione James Gunn, infatti, alcuni ipotizzano che la star di Aquaman possa dire addio alle profondità oceaniche per abbracciare invece il ruolo di Lobo: una soluzione che alcuni apprezzerebbero ed altri meno, mentre una terza fazione crede addirittura che il buon Jason possa reggere alla grande entrambi i ruoli.

"Prima di Aquaman, pensavo che Jason Momoa sarebbe stato un grande Lobo. Poi abbiamo avuto Aquaman e l'ho amato in quel ruolo. Ed ora Aquaman sta per essere rimpiazzato con Lobo? Perché non può interpretare entrambi?", "Mi piace davvero tanto Momoa come Aquaman, stessa cosa per Lobo. Perché non tutti e due?", "Se Chris Evans può interpretare la Torcia Umana e Captain America per Marvel, Jason Momoa può interpretare Aquaman e Lobo per DC" si legge in alcuni commenti.

E voi, cosa ne pensate? Aquaman? Lobo? Entrambi? Choose your fighter! Margot Robbie, intanto, ha dato la sua benedizione a James Gunn e Peter Safran alla guida del DC Universe.