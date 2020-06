Jason Momoa: Aquaman è a favore della distruzione delle statue!

Jason Momoa è un personaggio davvero carismatico, e dopo aver espresso il suo entusiasmo per la Snyder Cut di Justice League, si espone con tutta la sua irruenza anche a favore dei manifestanti e dei loro atti di vandalismo.

Nel video che ha repostato su Instagram vediamo un gruppo di sostenitori del movimento Black Lives Matter divellere un monumento storico. Si tratta della statua in onore di Edward Colston, un importante mercante di Bristol (Gran Bretagna) che nel Seicento si rese noto per il suo filantropismo. La sua figura storica è stata però criticata aspramente in tempi moderni, perché costruì la sua fortuna sul commercio degli schiavi. Prassi comune per gli imprenditori dell'epoca, condannata aspramente secondo i metri di giudizio contemporanei.

"Edward Colston era un mostro che comprava, vendeva, commerciava africani, esseri umani e li costringeva in schiavitù finché non morivano. Nessuno che ha fatto questo dovrebbe essere onorato. Il suo era/è terrorismo. Ora come allora. Non avrebbe mai dovuto avere una statua. Sono orgoglioso che gli attivisti e gli organizzatori della protesta a Bristol, in Gran Bretagna, abbiano abbattuto questa statua. ABBATTETELE TUTTE. Dovunque. Avete il mio supporto".

Sotto al post si trovano già molti commenti contrariati, che sottolineano quanto sia ignobile e ingiustificato distruggere monumenti storici perché non si è più d'accordo con l'etica predominante nel periodo storico in cui furono costruiti, indicando come anche importanti opere come le Piramidi egizie siano state costruite grazie agli schiavi. C'è poi chi condanna il vandalismo e cerca una soluzione alternativa, come la creazione di un memoriale in onore degli schiavi e delle minoranze sfruttate, in modo da non rinnegare il passato e ricordare le ingiustizie del tempo, insieme agli obiettivi raggiunti rispetto ad allora.

Altre star sembrano avere un atteggiamento più costruttivo in merito alla questione: Matthew McConaughey ha promesso di migliorare e di porre maggiore attenzione ai suoi comportamenti.