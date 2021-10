Jason Momoa e Amber Heard nelle prime immagini di Aquaman & The Lost Kingdom

A pochi minuti dal primo sguardo a Black Adam e dal teaser di League of Super Pets, al DC FanDome sono state mostrate anche le prime immagini di Aquaman & The Lost Kingdom.

Jason Momoa ha introdotto un first look speciale per Aquaman 2, attualmente ancora in fase di riprese di nuovo sotto la guida del regista James Wan: il video ha presentato numerose concept art e una serie di scatti dietro le quinte, tra cui diverse scene d'azione e le prime foto di Amber Heard come Mera, Patrick Wilson come Orm e Yahya Abdul-Mateen II come Black Mantha. Nel cast del film torneranno anche Willem Dafoe e Dolph Lundgren.

Arthur Curry/Aquaman di Jason Momoa ha debuttato nel 2016 in Batman v Superman: Dawn of Justice prima di tornare per Justice League e infine come protagonista del suo film solista, uscito nel 2018. Aquaman è stato il primo film DC Extended Universe ad incassare $1 miliardo di dollari in tutto il mondo. "Amo così tanto questo personaggio e questo film che ho partecipato alla stesura della sceneggiatura", ha detto Jason Momoa qualche tempo fa. "E così abbiamo fatto il primo trattamento, e James Wan e il nostro sceneggiatore originale David Leslie Johnson-McGoldrick lo hanno finito. In questa storia ci sono i nostri cuori. Sono al 100% al fianco del regista e dei co-sceneggiatori, quindi è eccitante per me".

Aquaman and the Lost Kingdom arriva nelle sale il 16 dicembre 2022.